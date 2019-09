Pero, más allá de su actualidad, Finito no quiso esquivar la enorme actuación de la selección argentina en el Mundial de China, donde alcanzó las semifinales tras bajar a Serbia, uno de los candidatos (se medirá el viernes ante Francia por un lugar en la gran definición). "Me gustaría felicitar a los jugadores, ojalá sigan haciendo historia. Francia es un equipo poderoso, pero no tengo duda de que Argentina va a ganar", se aventuró el ex Gimnasia La Plata y Palmeiras.