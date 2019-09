Tanto en el juego como en las estadísticas, Argentina ha mostrado un nivel de excelencia en los primeros cinco partidos del Mundial. Cuando todo es entusiasmo, Scola decide aplacarlo: "Todo lo que hicimos hasta ahora maña se limpia y no sirve para nada. Si jugás mal y perdés, te vas a tu casa". Frío, pero cierto. De todos modos, con sensaciones muy positivas Argentina se despide de Foshan, sede que ya no tendrá partidos en esta Copa del Mundo, y se mentaliza en el duelo ante Serbia por cuartos de final. No era el rival esperado, pero el seleccionado nacional debe pensar en lo que puede producir más allá de su adversario. Con esa idea llegó hasta este punto. Y con esa idea sueña con seguir mirando hacia adelante.