La noche en la que hubo más presencia de público (6.255 personas), el ambiente era tenso. Dos grupos bien marcados dividían a los ruidosos rusos y a los argentinos. Los chinos, esta vez parecieron no volcarse hacia ninguno de los dos. Cada vez que el animador del estadio propuso un juego en el que los hinchas debían seguir la letra de una canción y cantarla, no tuvo éxito. Es que el clima del encuentro no les permitía a los fanáticos relajarse y divertirse. Ese triple de Campazzo en el cierre del primer cuarto le levantó el ánimo al apagado sector de espectadores argentinos. Y el parcial de 15-0 del equipo de Sergio Hernández, al comienzo del segundo período, los encendió definitivamente y ya estuvieron más tiempo de pie que en sus butacas.