Rápidamente esta decisión trajo al recuerdo lo hecho por Marcelo Bielsa en la selección argentina con el mediocampista Andrés Guglielminpietro el 31 de marzo de 1999 en un amistoso contra Holanda. El "Guly" ingresó al término del primer tiempo por Ariel Ortega y media hora más tarde fue sustituido por Hernán Crespo. "Me equivoqué en el cambio. No fue acertado porque el partido merecía a un jugador de sus mismas características", se excusó el "Loco" por entonces tras ese peculiar movimiento táctico. Hace algunas semanas atrás, el ex futbolista emitió una dura crítica al recordar esa situación.