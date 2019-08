El capitán Scola comentó cómo ve a sus compañeros que tendrán su estreno mundialista: "Los veo bien. No veo nervios fuera de lo normal o más que los que uno pueda esperar. La situación no los está superando ni incomodando. Están viviendo el día a día normalmente. Evidentemente, un Mundial es distinto a otras competencias. En algún punto quizás eso les juegue a favor o en contra, pero en este momento no noto aspectos negativos. Los percibo a la par de los otros que ya jugaron".