"La noche anterior estuve pensando qué le iba a decir a (sir Alex) Ferguson, y razoné: si me golea, lo mando a la c… de su madre, total, no creo que se dé cuenta. Y si le gano, ¿qué le digo si le gano? Ya está… "good team", así, de forma arrogante. La cosa es que perdimos 1-0, nos acercamos y me arrebató, Me dijo "good team". Me recagó", recordó años después Bauza, en un sabroso diálogo con el periodista Diego Borinsky, en la sección "Las 100 Preguntas" de la revista El Gráfico.