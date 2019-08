La declaración de ATP hace referencia, por ejemplo, a la entrevista realizada con el podcast @3iguales, en donde sostuvo que "habría que hacer algunos cambios con respecto al coaching. El coach debería tener algún tipo de comunicación. Yo estoy a favor de que no haya Let, habría que seguir la línea del vóley en donde se adaptó". Estas expresiones de Steiner, al parecer, no fueron bien recibidas. Lo que para muchas de las personas y jugadores vinculados al tenis que fueron consultados parecen dichos normales, de acuerdo al reglamento que esgrime ATP, estaría violando el protocolo.