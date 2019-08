Corrían 16 minutos del segundo tiempo en el empate 0-0 entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Racing, por la cuarta fecha de la Superliga. Cristian Díaz, marcador de punta del conjunto local, salió desde el fondo con pelota dominada y Augusto Solari, quien ofició como volante por izquierda, intentó detenerlo, elevando la zurda para buscar evitar el lance largo junto a la línea. Su adversario enganchó hacia adentro, y el ex River y Estudiantes se derrumbó sobre el césped. El árbitro Mauro Vigliano detectó que algo andaba mal y detuvo las acciones. Lo reemplazó el ex Defensa Matías Rojas, y el diagnóstico preliminar no resultaba auspicioso, dadas las muestras de dolor exhibidas por el lateral-volante, que se retiró del campo en el carrito y llorando.