El DT de Boca reconoció que no se jugó bien, pero también remarcó que el viaje a Quito por la Copa Libertadores hizo que mermara el rendimiento del equipo. "Banfield presionó mejor y fue más rápido que nosotros. Entiendo el esfuerzo porque estoy día a día. Ayer estábamos haciendo pelota parada y los jugadores me pedían que no podían más, porque hicimos 10 cambios, pero viajaron todos y el sacrificio lo hicieron todos. Es difícil tener la cabeza puesta cuando la tenés en distintas circunstancias. Por eso lo importante es el triunfo".