El Kick-off encontró a dos equipos que salieron a buscar protagonismo. Ambos obtenían las pelotas propias en las formaciones fijas y eran cuidadosos en no arriesgar la posesión en los contactos. La intención de los dos equipos fue jugar las primeras fases con los forwards cerca de las formaciones para luego buscar los extremos. Así llegaron los tries por desbordes de Luca Sábato y de Agustín Gosio, uno por bando.

El otro try de la primera parte lo marcó Franco Battezzati. El centro de Alumni no necesitó buscar a su extremo y con un amague se fabricó el hueco para irse debajo de los palos. La diferencia en una etapa pareja estuvo dada en los penales. Alumni cometió muchos y el pie de Scooby Gutiérrez Taboada no perdonó en el marcador. Fueron cuatro penales de Newman sin respuesta de su rival para el 19 a 12 parcial.