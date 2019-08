— ¿Tristeza recordás alguna?

— Yo era un loco de tratar de buscar la perfección. Cada vez que perdía, me volvía loco. Decía ¿por qué? ¿qué pasó? ¿qué hice mal yo? Pero eso me mantuvo alerta hasta el último día para competir. Creo que me impulsó a estirar la carrera. Pero a su vez me daba mucha tristeza una derrota, ¡y está mal! Está mal. Hoy yo me siento y digo que está mal porque no tenés que tener esos desequilibrios. Cuando decidí firmar con Talleres, que yo elegí venir desde Brasil a pesar de que estaba cómodo (NdR: estuvo nueve años seguidos), al tercer día me fracturé la mandíbula en un amistoso. Los compañeros no me conocían todavía. No había tenido prácticamente contacto con ellos. Doble fractura, porque me pegó el chico sin querer.