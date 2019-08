En diálogo con Fox Sports, el Fideo se quejó por la ausencia del VAR en la semifinal contra Brasil pero dio vuelta la página y mira al futuro. Lionel Scaloni no lo convocó para la próxima fecha FIFA y él aclaró: "No hablé con Leo. Seguiré trabajando en el club y, si me toca estar, nunca le diré que no a la Selección. Lo más lindo del mundo es vestir esa camiseta".