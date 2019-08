En Israel no existen clubes de barrio tal como hay en Argentina. Las nenas que hoy quieren jugar en ciudades como Tel Aviv, Ra'anana, Netanya o Kiryat Gat van a escuelitas con varones, pero no hay mucha oferta de espacios. "Los padres las llevan porque entienden que en el fútbol, más allá del juego, hay otros valores. No es lo mismo hacer una actividad individual que estar dentro de un grupo", señaló Burstein.