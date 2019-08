Todo empezó mal. El hecho inaugural de la utilización del VAR de la Conmebol (31-10-2017) de manera empírica le costó la eliminación a River frente a Lanús. El referí colombiano Wilmar Roldan cobró una mano dentro del área de River que nadie vio y en cambio no sancionó un claro penal cometido por Marcone, por entonces jugador de Lanús. En ambos casos el VAR a cargo del uruguayo Andres Cunha no se lo indicó a Roldan, ni éste tuvo dudas en ambas jugadas. Claramente no estaban dadas las condiciones para que el destino de los equipos en la Libertadores quedaran en la nebulosa de una impericia manifiesta.