"Va a ser un Superclásico especial porque es el primero después de la final (de la Copa Libertadores 2018), pero falta mucho, tenemos muchos partidos antes. La verdad es que no pensamos en eso todavía", aseguró Carlos Izquierdoz, uno de los primeros protagonistas. El defensor de Boca optó por no ahondar en el duelo ante el rival de toda la vida. "No tiene sentido ponerse a pensar en lo que puede pasar. Ahora nos mentalizamos en Almagro, en la Copa Argentina, y después tenemos Liga de Quito, un rival muy importante, y que si queremos seguir avanzando y peleando en todos los frentes tenemos que ganarles a ellos", agregó en diálogo con Fox Sports.