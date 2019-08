"Después de 2 años y 8 meses, llegó el día de la sentencia, el gran día diría yo, en el cual lo condenan a 18 de prisión. ¿Qué siento? Alivio, más fuerzas, más ganas de seguir mi vida. No, esto no es algo que se festeja, porque no es lindo, esto no me da felicidad, pero sí tranquilidad de que gracias a mi valentía pude hablar. ¿Quién iba a creer que yo me podría enfrentar a una persona como él? Al campeón mundial de boxeo", continuó en su relato la joven según la publicación que realizó el diario El Litoral.