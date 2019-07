"Cuando vendía plumeros, si no vendía no comía. Hoy estoy muy feliz porque mis hijos tienen lo que yo quise: una buena casa, estudian y les dejé el futuro asegurado. Hoy me siento bien por todo lo que hice y tranquilo por lo que tengo, porque sé que con eso puedo vivir bien", contó en una entrevista que le realizaron en el 2009 donde confesó que le habían quedado dos millones de dólares "limpios" de sus peleas. "Fui el primer boxeador argentino que hizo la primera pelea y la primera defensa por un millón de dólares. Ninguno de los 30 campeones que había antes que yo. Agarré el mejor momento", agregó ante el periodista José Curiotto.