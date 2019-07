¿La llegada de un amigo como De Rossi lo movilizó como para anhelar volver a la actividad? El punta, de 33 años, abandonó la práctica deportiva en 2016; sólo participó en el torneo senior con Talleres de Remedios de Escalada y se dedicó a la música (es el vocalista de la banda "Barrio viejo") e incursionó en la danza (participó del programa "Bailando por un Sueño" en Italia). "No tengo ganas de volver porque el fútbol me quemó la cabeza, pero cuando vuelvo a la Bombonera… Ja, por eso no vengo. Estoy muy contento, tenía ganas de ver a Boca con el equipo de donde salí, Huracán", concluyó "Dani Stone".