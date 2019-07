"Amigos, les quiero contar que esta noche me tocó perder, entró una mano justa en la boca del estómago y me quitó de pelea. Pero esto es deporte, a veces se gana, a veces se empata o se pierde, pero lo que importa es que estoy bien. Ahora me toca descansar y luego seguir entrenando", escribió "Mendieta" Báez en su cuenta de Facebook, quitándole dramatismo a su derrota y aportando una mirada positiva de su futuro. Fue su tercer paso por el ring en lo que va de 2019: ganó en Salta, en junio, frente a Juan Pablo Parada, y tropezó en las dos siguientes.