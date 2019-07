Lisandro López, referente y capitán de Racing, no esquivó la coyuntura, ni se cobijó en excusas. Ante los micrófonos, ensayó una dura autocrítica, más allá de que subrayó que su equipo mereció mejor suerte. "No pudimos abrir el partido. El año pasado no jugamos para nada bien, pero hoy el equipo intentó, estuvo corto, pero no convertimos, y esa fue la clave del partido; no estuvimos finos a la hora de definir. Nos toca quedar afuera en el primer partido, y eso provoca desilusión, bronca… Asumo el fracaso de Copa Argentina nuevamente", remarcó el atacante, de 36 años.