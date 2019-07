"Es un momento durísimo. No estaba preparado y nadie lo está para una noticia así. Tenía muchísima ilusión de seguir jugando al fútbol, y más en un grande, pero bueno, hoy me toca enfocarme en mi salud, en volver a estar bien, así sean tres meses o seis meses, voy a luchar siempre para volver a jugar al fútbol que es lo que más amo, lo que sé hacer desde chiquito y lo que más me gusta", continuó el hermano de Nicolás, ex futbolista y actual manager de Boca.