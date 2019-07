El orgullo vuelve a palparse en las calles bahienses, como en las épocas doradas de sus grandes equipos. Bahía Blanca, pese a no tener campeones nacionales y no sacar tantas figuras, sigue siendo la Capital del Básquet porque el deporte se juega tanto como antes y promete volver a ser un faro de formación. "La pasión sigue intacta y no es casualidad que este centro se haya construido acá. O que el seleccionado regrese a Bahía. Pepe demuestra que es el mejor dirigente de gestión del país y desde acá, con él y su centro, volveremos a ser el semillero nacional. Estamos orgullosos", explica Beto, hincha que, a sus 65 años, ha sido testigo de gran parte de la historia del básquet bahiense y resume lo que muchos piensan en esta metrópoli de 330.000 habitantes que ha logrado, por caso, tener una foto emblemática de tres deportistas locales subidos al máximo escalón de un podio olímpico.