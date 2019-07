Mientras deshoja la margarita de una larga espera, Yésica nunca deja de entrenarse. "Tengo que estar siempre lista para el mejor combate posible. La motivación la saco de mi pasión por lo que hago y por el profesionalismo que entiendo es el mejor camino para triunfar. Yo tengo fe que voy a lograr abrir las puertas de México y Estados Unidos. Y, cuando ese momento llegue, debo estar 10 puntos", explica quien se sabe referente y actúa en consecuencia. "A nivel social tenemos una imagen y me parece importante transmitir valores, mensajes… Y para lograrlo hay que predicar con el ejemplo. Yo soy un caso palpable de que, con sacrificio, se consiguen los sueños. Me abrí paso en un mundo de hombre, hoy soy campeona y me respetan", reflexiona.