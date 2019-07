"Lamentablemente hay cosas que están más allá de lo que puedo hacer yo. Voy por la cuarta lista de jugadores para el torneo. La realidad es que parece que la selección no es la prioridad. No hay nada mejor para el jugador cuando sea citado a la selección mayor que haya tenido partidos en las juveniles. Quiero tener la tranquilidad de saber que puedo contar con al menos 18 jugadores", dijo Fernando Batista en diálogo con el programa No Tenemos Pelotas, por FM 93.1. El número planteado no es azaroso: es la cantidad de futbolistas que deben integrar la lista de buena fe.