"Programamos este regreso ahora para tener un torneo importante antes de ir a Lima. En Ballito he corrido mucho, con buenos resultados (fue 5to en 2017), y voy con la idea de divertirme, sin presiones",explica Muñiz, quien antes de viajar a África estuvo 10 días en Perú, entrenando en la playa donde se harán los Panamericanos. "Fue importante para conocer mejor el lugar, la ola, gracias al Enard y la ASA. Me gusta, vamos a estar bien", adelanta. En 2018 ya estuvo parado seis meses por lesión de rodilla y ahora le tocó estar afuera nuevamente medio año. Por eso quiere agradecer el apoyo. "De todos, de mi familia, mi equipo de trabajo y mis sponsors", asegura. "A veces pasa que las empresas te preguntan qué pasa que no competís, que no tenés resultados. Por suerte eso no sucede con las que están conmigo", dice el representante de San Lorenzo y Quicksilver.