OTRO DELANTERO

Jan Hurtado (Gimnasia La Plata) cautiva a Alfaro por tener características diferentes a lo que hoy tiene en Boca. Angelici avanza con las gestiones del venezolano que no seguirá en el Lobo. Además, empezó a dar vueltas el nombre de Mauro Boselli, que no fue descartado por el DT aunque no termina de convencerlo. El otro es Guido Carrillo, quien todavía no definió su futuro. Lechuga pretende sumar un delantero y, en caso de que Benedetto sea vendido, dos.