Con la llegada de Juan Antonio Pizzi, el entrenador que le dio el título en 2013, San Lorenzo buscará reverdecer luego de las eras de Claudio Biaggio y Jorge Almirón, que no estuvieron a la altura. En pos de darle al ex director técnico de la selección de Chile las herramientas que solicitó, la dirigencia encabezada por Matías Lammens y Marcelo Tinelli se movió con celeridad y ya le aseguró cuatro refuerzos; mientras que trabaja en otros nombres, con los que tiene gestiones avanzadas. Al mismo tiempo, varios futbolistas experimentados del plantel no viajaron a la pretemporada y el club buscará rescindir sus vínculos o negociarlos.