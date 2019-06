Pero la otra pasión de Mark fue el rugby, que le transmitió a su hijo: "Will comenzó a jugar al rugby en uno de los clubes más antiguos de Australia: Coogee Seahorses en New South Wales y yo era el entrenador de ese equipo por aquel entonces. Jugué también para el club Randwick y después me involucré nuevamente en el deporte cuando mi hijo mayor Jack comenzó a hacerlo. Jack es el hermano de Will y además un gran jugador, que también se desempeña como número diez. Jack y Will juegan actualmente en Randwick, uno de los clubes más importantes de Sidney, cerca de Coogee Beach, uno de los lugares más conocidos para los argentinos, como Bondi Beach. Tanto Jack como Will hicieron el camino correcto, comenzaron a jugar de pequeños y sortearon las diferentes etapas del jugador, desde la escuelita hasta llegar a Randwick. Jack sigue jugando allí y Will acaba de firmar contrato con los Waratahs, la franquicia que jugó contra los Jaguares en el Súper Rugby".