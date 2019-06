Argentina no supo aprovechar el hombre de más. Un nuevo penal para Australia definió las cosas: pelota al line y su maul que no perdonó. Así llegó el tercer try. La conversión de Donaldson dejó las cosas 24 a 13. Y allá fue otra vez a buscar Argentina, con amor propio, presión y toda la esperanza que los "Baby Wallabies", con su capitán como estandarte de un gran equipo, dieron por tierra: El 7 pescó una pelota de Argentina en ataque y sacó la contra veloz y contundente para que Donaldson apoyara ante la corrida desesperada del cierre que no llegó de Carreras. Tras la conversión el score quedó definido. (31-13).