"Yo no necesito una medalla o una copa para sentirme el campeón del mundo". En tiempos de exitismos extremos y crisis económica, Sebastián Armenault emociona con su mensaje. Y con sus hechos. "Vivimos en un sociedad que si no tenés resultados y no batís records parece que sos un ciudadano de segunda categoría. Pero yo entendí que no los necesito para ser feliz y mejorarle un poco la vida a la gente", explica el ultramaratonista solidario de 52 años que a los 40 cambió su vida cuando renunció a su trabajo de director comercial para empezar a correr enormes distancias en los lugares más increíbles y peligrosos con el fin de colaborar con los más necesitados. Seba no compite para ganar. De hecho, en la mayoría de las carreras termina entre los últimos. Su objetivo es sumar kilómetros porque por cada uno que recorre hace donaciones a través de las empresas que lo ayudan a ayudar. "Me siento un privilegiado. Encontré mi camino, hago lo que amo y mis hijas están orgullosas de mí. ¿Qué más necesito?", rescata luego de volver de inaugurar un merendero en Tristán Suárez que ayudó a levantar de cero con la colaboración del programa social Huella Weber.