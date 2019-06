En este caso, los productores le propusieron que ponga a prueba su paladar con el champagne. "En whisky soy el uno, con el vino soy bueno, pero con el champagne me defiendo", aclaró el Coco antes de dar comienzo al juego.

"Estudié 8 años en Mendoza, porque el alcohol es lo más lindo que hay. Mis amigos te lo pueden decir, nunca me vieron borracho. Tengo un aguante espectacular", deslizó Basile y dio el primer sorbo. "Éste no me gusta. Es berreta", dijo con su tradicional vozarrón.