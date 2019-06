-¿Te costó aceptar que tu vida comenzó a estar expuesta o te lo tomaste con naturalidad?

-Lo sufrí mucho eso. He tenido un período de mi vida donde no entendía tantas injusticias de por ejemplo ir a comer y que la gente te saque una foto y al segundo ya salga en Intrusos diciendo "Rocío Oliva comiendo en el Mc Donalds del conurbano". Esas cosas a mí no me gustan. Para mí somos todos iguales. Me ha pasado de gente que me decía: '¿Qué haces acá vos en un lugar así?'. 'Yo voy donde me siento cómoda' le digo, voy al mejor restaurante o a una panchería, no tengo ningún problema. Entonces la gente tiene eso de si salís en la tele sos distinta. Después también lo que es el tema Diego Maradona que siempre hay un escándalo dando vuelta y me he comido muchos garrones por eso de que pasó tal cosa y que digan fue por mi culpa y yo veía del otro lado y decía no es así. Pero el tiempo pone todo en su lugar y es lindo que la gente que realmente me conoce ni me pregunta si es verdad o mentira porque ya lo saben. De a poco las cosas se acomodan, que se den cuenta quién es quién, quién tiene realmente sentimientos verdaderos, quién quiere unir. Yo por mi lado siempre traté de que él esté unido a sus hijos, que reconozca a Junior, que estuviera con Jana, siempre que pude lo traté de unir, que hable con Dalma o Gianinna, era un tema que me parecía que era lo mejor y él lo sabe. Que eso lo sepa para mí es un montón, después el resto puede prender el televisor y creer o no.