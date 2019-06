Gerardo Alcoba: "A muchos nos ha tocado jugar partidos definitorios y no hemos tenido herramientas para ir a jugarlos. El peor error que nosotros podemos cometer hoy no es perder la final, sino no utilizar las herramientas que tenemos para ganar este partido. Muchos pensamos y nos vimos levantando la copa… Hay que hacer mucho para levantar la copa. Pero es mucho más fácil de lo que ustedes están pensando: lo único que nosotros tenemos que hacer es lo que venimos haciendo. Es como ir a la guerra con una bazuka y no usarla. Nosotros tenemos las herramientas para ganarle a estos tipos. Después, más allá de lo futbolístico, les quiero agradecer como persona por el semestre que me han hecho vivir. Ustedes me enseñaron que en el fútbol se puede ser feliz en el día a día, con un montón de carencias. Por eso y mucho más, los quiero mucho. Muchos éxitos para hoy carajo".