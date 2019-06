PELOTAS EMPODERADAS. Vista desde arriba, la Villa 31 es una gran colmena de casas que marea de solo pensarlo. En 72 hectáreas se levantan 10.532 viviendas donde, lejos de cualquier prejuicio de clase, viven cuarenta mil personas, lo que sería una familia tipo de 4 personas por hogar. El balcón de Alejandra Clavijo (17) tiene vista preferencial hacia la Cancha del barrio Güemes. Ale es morocha, mide cerca de un metro sesenta y tiene una sonrisa perfecta, súper blanca, contagiosa. De alguna manera, el fútbol ha sido la herramienta que le permitió saltar el cerco de la timidez: "Conozco a las pibas desde los ocho años y las miraba de acá arriba. Veía que eran cada vez más pero me daba miedo acercarme porque yo soy extranjera, nací en Bolivia. Le tenía mucho miedo a los prejuicios, más que nada por las barbaridades que me decían. Además, por esa época yo era gordita, no sabía jugar, tenía que enfrentar un mundo nuevo. Pero un día mi mamá y mi papá me dijeron: '¡Andá, animate! Cuando te conozcan vas a querer ir todos los días'. Entonces me armé de valor para bajar. Y, una vez que empecé a jugar a la pelota, ya no pude parar: se convirtió en una filosofía de vida. Mi primera entrenadora fue Juliana Román Lozano. Ella siempre estuvo con nosotros, me hizo sentir bien y me defendió cuando hacían chistes sobre mi nacionalidad, les hizo entender que esos comentarios no son agradables. Vivimos y superamos un montón de cosas, jugar a la pelota no es sólo un deporte, ya es parte de mí".