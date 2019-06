El diálogo continuó de manera intensa:

— Marcelo Benedetto: Equivocado o no, digo lo que se dice

— Gerardo Alcoba: No, no… Hoy jugamos re bien, jugamos mejor. Yo te pregunto a vos, porque ustedes siempre hablan muchos de nosotros y eso.

— MB: Pero no es un cargo contra mí… Vos tenés que estar feliz por vos y no hacer…

— GA: ¡Yo estoy feliz!

— MB: Y bueno, desde ese lugar te pregunto

— GA: Lo que yo te pregunto a vos es: ¿por qué pensás que fuimos campeones? Yo creo porque fuimos justos ganadores en todas las llaves y en algunos partidos flaqueamos como con Racing… Hoy en el segundo tiempo. Pero fuimos superiores en todo el partido contra un Boca que es difícil eh…