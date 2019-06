El director técnico anhelaba cerrar su primer semestre al frente del "Xeneize" con un segundo título (ya había logrado la Supercopa Argentina por penales frente a Rosario Central), pero el tropiezo le cerró la puerta. "Me voy caliente porque no me gusta perder. No me va a cambiar el pensamiento sobre el plantel y sobre el sacrificio de estos jugadores a lo largo de estos meses. Si uno quiere ganar, lo primero que tiene que hacer es aprender a perder. Fallamos porque somos humanos, mortales", dijo.