Sin embargo, Damiani se arrepintió del impulso al recibir las quejas de los hinchas y reflexionó con dos mensajes siguientes sobre su iniciativa. "Lamentablemente yo y varios compañeros sabemos lo que sufrimos los últimos 18 meses!!! El saludo fue lo q me salió!! Durante 18 meses me guarde todo por el bien del Rojo", fue la primera argumentación del directivo y continuó: "Ya no le hacía bien al club que Holan siguiera como DT!! Yo amo al Rojo y si me exprese así. Entiéndanme!!!! No juzguen porque si hablara de lo que pasó en Independiente los últimos 18 meses estarían de acuerdo con mi saludo!!! Todos juntos! Por la octava y por un Rojo protagonista!!!"