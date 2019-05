En el medio de las negociaciones, apareció el interés de Defensa y Justicia, subcampeón de la Superliga, que se quedó sin Sebastián Beccacece, su entrenador (todo indica que se mudará a Independiente, que a su vez cesanteó a Ariel Holan). En el "Halcón", el hombre fuerte es Christian Bragarnik, el mismo representante que lo acercó a Dorados. "Me encantaría que venga Maradona, aunque sea para que se siente en el banco. Cómo no me va a gustar tener a un personaje como Diego; siempre es saludable para el club", llegó a declarar José Lemme, titular del club. Sin embargo, el resto de la comisión de fútbol no estaba de acuerdo con la aventura. Y en las últimas horas Defensa aceleró las conversaciones con Mariano Soso, ex DT de Gimnasia La Plata.