Del silencio, entonces, se pasó al pandemónium. Al grito descontrolado de emoción le siguieron abrazos sentimentales con su hermano, hijos, esposa y amigos, y la clásica levantada en andas con el "dale campeón" tronando de fondo. "Es una emoción increíble. Sufrí mucho, estaba mortificado porque no competí como quería en cuartos y no me gusta de depender de otros, pero se dio así y ahora me cae la ficha, de la importancia del logro, de todo mi recorrido, de cómo llegué y quienes me ayudaron. Estoy muy feliz", admite Martín, quien ya se había coronado en 1999, 2001, 2006, 2008 y 2012.