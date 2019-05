Durante su primera época como profesional, contó que tuvo un contacto involuntario con las drogas cuando era futbolista de la Lepra: "Estaba en una típica previa en una casa antes de ir al boliche. Me agarró hambre y encontró unos brownies, como galletitas. Comí varios y un amigo que encima era hincha de Newell's me dijo '¿qué estás haciendo? Tienen marihuana'. Me quería cortar las bolas. Quedé duracel, en el boliche me pintó la depresión mal. Fue mi primera y única vez en mi vida con las drogas".