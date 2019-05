Entusiasmado con su nuevo desafío, Centurión aclaró que su deseo está en el país azteca, debido a que en el exterior se cuida más al jugador. "Las veces que estuve afuera nunca salió una noticia mía de algo extrafutbolístico. Me las he mandado, no voy a mentir, y me hago cargo de todas las boludeces que hice, pero hoy creo que la mejor opción es irme al exterior", concluyó.