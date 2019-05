Sin embargo, haya tenido doble intención o no la broma, su situación en Racing parece no tener vuelta atrás. El chispazo que decantó en la decisión de que fuera apartado del plantel ocurrió el pasado 10 de febrero. Durante la derrota de la Academia ante River por 2 a 0, Coudet decidió el ingreso de Centurión. Y terminaron discutiendo ante las cámaras de TV, antes de la entrada del Wachiturro, que no modificó el resultado.