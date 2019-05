El domingo 13 de mayo de 1984 se disputó la 7° jornada del torneo de primera división. El River dirigido por Luis Cubilla, con la insólita posición de Francescoli como volante por derecha, había superado a Huracán 2-0 en Parque Patricios. El siempre sólido Ferro de Griguol derrotó en su cancha a Newell´s 1-0 y Argentinos ya mostraba que era cosa seria (a la postre sería el campeón) al doblegar a Instituto en Alta Córdoba 3-2. Pero nada de eso quedaría en el recuerdo, sino lo que ocurrió sobre el final de la emisión de "Todos los goles". El invitado era Dino Sani, un brasileño recién arribado al país, que había sido contratado por Boca como entrenador y allí sucedió lo increíble: eligió como mejor gol uno que había marcado un futbolista de Atlanta… ¡pero en contra!



Pasaron 35 años y es tiempo del encuentro con aquel jugador. Marcelo Esteban Firpo nos recibe en su departamento de Quilmes, rodeado de fotos de aquellos tiempos, donde se lo ve luciendo su estampa de mediocampista central. La charla se vuelve aún más cordial cuando rebobinamos hacia ese domingo: "Fue un día increíble. En ese tiempo no concentrábamos con el plantel de Atlanta, directamente nos juntábamos en un hotel en la zona de Chacarita al mediodía para almorzar antes de ir a jugar. Por ese motivo dormí en mi casa de Quilmes. Desde muy temprano mi esposa había comenzado con contracciones y a eso de las 9 de la mañana arranqué con todo con el auto, porque tenía que internarse en caballito. Creo que no respeté ningún semáforo y solo tardé 15 minutos. Desde la clínica llamé a un amigo que vivía por la zona de Paternal. En cuanto llegó con su familia, se quedaron con ella y me fui para el hotel. Me recibieron los técnicos (Pandolfi y Della Savia), que me preguntaron el porqué de la tardanza. Cuando les expliqué el motivo, me dijeron que me liberaban, pero yo quería cumplir con mi obligación y me quedé".