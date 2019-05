¿Y la celeste y blanca, que Pochettino defendió como futbolista entre 1998 y 2002, incluyendo la Copa del Mundo de Corea-Japón? "La Selección está en buenas manos. No voy a decir que no me gustaría, es uno de los desafíos que uno quiere vivir como entrenador, pero a corto plazo no lo veo posible", señaló.