Para los hinchas de Central no será un día más. A pesar de que su equipo no tiene chances de buscar el tercer puesto para clasificar a la Copa Sudamericana, hoy será el último partido en la carrera profesional de Germán Herrera, que decidió retirarse del fútbol. En la previa al encuentro de esta tarde en Rosario, el entrenador Canalla y el delantero se cruzaron, ya que el DT no podrá a Herrera dentro del once titular que saldrá a la cancha.