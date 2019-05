Diego Maradona explotó luego de la primera final del Dorados: "Hay árbitros buenos y malos, este es malo"

El "Diez" expresó su furia contra el juez, a pesar de que le cobró un penal a favor que claramente no debió haber señalado. "El árbitro estaba más pendiente del auricular que le decían seguramente que no había sido penal. No nos cobró una a favor", advirtió