Sin embargo, esta mañana el propio Coudet brindó una conferencia de prensa y se manifestó acerca de su futuro. "Con el tema de mi continuidad, para ser claro porque ya pasó mucho tiempo y parece que hay una especulación al respecto: yo me quiero quedar en Racing, eso está fuera de discusión. Después lo que hablamos informalmente con el presidente, más allá de que nos vamos a tener que sentar formalmente a hacer un análisis de ambas partes, fue que mi intención es mantener este plantel. Que quede bien en claro que me quiero quedar, no estoy especulando en ningún sentido", aseguró.