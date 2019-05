V: "Yo tuve técnicos diversos. (César Luis) Menotti y (Carlos Salvador) Bilardo. Y con los dos, la verdad, yo vengo de un lugar, pero me encontré bien y entendía y me parecía válido. Pero también me parecía válido lo otro. Pero desde afuera, lo que creo es que te ponés muy talibán porque te atacan y defendés por el sentir. Me parece que hay que hacer más permeable a lo que viene de un lado y del otro y formar tu propia idea. A mí me pasa eso, yo estoy convencido, para mí hay hay cuestiones, por poner un nombre, del bilardismo que son muy buenas y otras no tanto, y del menottismo que son muy buenas y no tanto. Y hoy tenemos un técnico como (Gabriel) Milito que para mí junta las dos cosas. Y eso es lo válido, lo importante y no esta discusión que tenemos siempre y ponemos un freno y una barrera. No esto hasta acá y no, pero bueno hay cosas que te gustan y otras no".