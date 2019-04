Al igual que en la conferencia de prensa posterior al empate en Colombia ante Deportes Tolima, Alfaro declaró con seguridad y enfrentó las críticas. "Si te guiás por lo que dice la crítica no tenés identidad. Tengo 25 años de entrenador, jugué doble o triple competencia y sé cómo dosificar. Convivo con los jugadores más que con mi familia. Sé que si pongo o no a Tevez o lo que sea que haga siempre me van a criticar y cuestionar. Tengo la tranquilidad de conciencia que mis convicciones están firmes. No tengo que convencer a nadie, salvo a los jugadores y así los veo. Estamos siempre expuestos a las críticas".