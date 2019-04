Claro que este no es el único guiño que el Profesor le hizo a la política, más allá de la admiración que expresó por CFK. A principios de año, Holan develó que compartió un almuerzo con el actual Presidente de la Nación, Mauricio Macri, en el que hablaron de fútbol. "Claudio Avruj (secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural) fue el nexo para juntarme con Macri. Mauricio me invitó a comer, charlamos mucho de fútbol, como él es un hombre de fútbol, tiene mucha experiencia. Intercambiamos opiniones, y escuché la mirada de un directivo con experiencia", explicó en enero. "Me preguntó la situación de la violencia en el fútbol, cómo fue el hecho que pasé (en relación con el suceso que sufrió con Bebote Álvarez), la ley que presentó en el Congreso, de la utilización del VAR y hablamos de las economías de los clubes que muchas veces preocupan", agregó entonces.